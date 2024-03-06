شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن قائمة منتخبا السيدات والرجال للشاطئية فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر قائمة منتخبا الرجال و السيدات للطائرة الشاطئية فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا مارس 2024 .
وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من الثنائى ، عاطف عادل وجورج موريس ،وفى منتخب السيدات الثنائى ، دعاء الغباشى ومروة مجدى .
وكشف حسن عابد، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا، عن انطلاق بلاى أوف الدور قبل النهائى لدورى السيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 27 مارس الجارى.
وقال عابد فى تصريح لـ الخليج 365، إنه تم تحديد 29 مارس الجارى لانطلاق بلاى أوف قبل نهائى دورى الرجال لهذا الموسم أيضا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز