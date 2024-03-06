شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن قائمة منتخبا السيدات والرجال للشاطئية فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر قائمة منتخبا الرجال و السيدات للطائرة الشاطئية فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا مارس 2024 .

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من الثنائى ، عاطف عادل وجورج موريس ،وفى منتخب السيدات الثنائى ، دعاء الغباشى ومروة مجدى .

وكشف حسن عابد، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا، عن انطلاق بلاى أوف الدور قبل النهائى لدورى السيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 27 مارس الجارى.

وقال عابد فى تصريح لـ الخليج 365، إنه تم تحديد 29 مارس الجارى لانطلاق بلاى أوف قبل نهائى دورى الرجال لهذا الموسم أيضا.