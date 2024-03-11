الاتحاد السكندري في اختبار صعب أمام مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري مباراة صعبة أمام نظيره فريق مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فريق مودرن فيوتشر في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث لعب زعيم الثغر 13 مباراة، فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات بينما تلقى الخسارة في مباراتين.

أما فريق مودرن فيوتشر فيحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث لعب الفريق 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهما وخسر أيضا بنفس العدد.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي: المهدي سليمان، عمر صلاح، محمود شبانة، إسلام أبو سليمة، شريف رضا، كريم الديب، عمرو صالح، أحمد غنيم، الحبيب حسن، مورو ساليفو، عمر الوحش، خالد الغندور، محمود سطوحي، ناصر ناصر، بلال السيد، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، تراوري، بيكالي أوبامي، مابولولو