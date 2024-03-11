الخليفي يشير إلى اقتراب رحيل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشار ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى احتمالية رحيل نجم الفريق كليان مبابي خلال الفترة المقبلة.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رحيل مبابي؟ تحدثنا في بداية الموسم إننا نرغب في بناء فريق للمستقبل، يمكنه الاستمرار معنا لمدة 6 أو 8 سنوات مقبلة".

وأضاف: "نمتلك أصغر فريق من حيث معدل الأعمار في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ونشعر بالفخر باتباعنا هذه السياسة للحصول على أكبر استفادة ممكنة من هؤلاء اللاعبين الشباب".

واختتم الخليفي تصريحاته: "رحيل الثلاثي ميسي ونيمار وراموس هو جزء من المشروع، وهم لاعبون رائعون ومن الأفضل في العالم، وشرف كبير إنهم لاعبو في فريقنا".

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية، أن كليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وانضم النجم الفرنسي إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2017، قادماً من فريق موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وخاض مبابي رفقة "البي إس جي" 295 مباراة في مختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهما من إحراز 246 هدف وتقديم 105 تمريرة حاسمة.