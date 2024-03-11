تواجد لاعبو الأهلي والزمالك.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة ببطولة غرب آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، اختيار 23 لاعبا في قائمة الفراعنة استعدادا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الودية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد السيد سيحا.

الدفاع: حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق ومحمد مغربي وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد عيد وأحمد محمود.

الوسط: محمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وأحمد نادر حواش وعمر الساعي ومصطفى أشرف وإبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل ونادر فرج وبلال مظهر.

وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأولمبي إلى المملكة العربية السعودية يوم 18 مارس الجاري، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء.

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