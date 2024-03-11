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تواجد لاعبو الأهلي والزمالك.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة ببطولة غرب آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، اختيار 23 لاعبا في قائمة الفراعنة استعدادا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الودية التي ستقام في المملكة العربية .

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد السيد سيحا.

الدفاع: حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق ومحمد مغربي وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد عيد وأحمد محمود.

الوسط: محمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد وأحمد نادر حواش وعمر الساعي ومصطفى أشرف وإبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل ونادر فرج وبلال مظهر.

وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأولمبي إلى المملكة العربية السعودية يوم 18 مارس الجاري، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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