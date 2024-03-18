الامارات | "الشارقة للدفاع عن النفس" ينظم مجلس رمضاني لتعزيز الاستدامة الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي "الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" تنظيمه النسخة الخامسة من الملتقى الرياضي الرمضاني عند التاسعة والنصف مساء الاربعاء القادم تحت شعار "شباب طامح.. رياضة مستدامة" بمشاركة نخبة من خبراء الرياضة من الامارات ومصر والاردن وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب.

ويهدف الملتقى التعرف على افضل المواصفات الفنية والذهنية العالمية في رياضات الدفاع عن النفس للاستفادة منها في تدريب وتطوير لاعبيه وفقا لأهداف التنمية الاستدامة الرياضية وذلك بمشاركة عضو مجلس ادارة النادي الأهلي المصري وبطل العالم السابق بالكاراتيه، الدكتور مهند مجدي، ومدير برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو الأردني زيد جرندوقة، والامين العام المساعد لاتحاد الجودو محمد جاسم سجواني، وخبير التايكواندو والمدرب الاولمبي عبدالله حاتم المازمي، ويدير جلسات الحوار عضو مجلس الشارقة للشباب خالد الرئيسي.

ويتضمن الملتقى الرمضاني عدة محاور منها الاطلاع على تجربة النادي الأهلي المصري في استكشاف وتطوير لاعبي رياضات الدفاع عن النفس والوصول بهم لمنصات التتويج الدولية، فضلا عن التعرف على التجارب المتطورة في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم وأهمية الاستدامة في الحفاظ عليهم، والعناصر المطلوب توفرها لاستثمار طاقات الشباب رياضيا وذهنيا.

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبد الرحمن العويس ان اقامة الملتقى الرمضاني وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة "حفظه الله" والتي تركز على اهمية تعزيز طموحات الشباب والعمل على الارتقاء بهم في كافة الجوانب وبما يساهم في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقا لأفضل القيم الاخلاقية والممارسات العالمية لرياضات الدفاع عن النفس وتزامنا مع الخطة الاستراتيجية للنادي وبما يساهم بتعزيز المكاسب التي حققها ابناء النادي في السنوات الماضية.