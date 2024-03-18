رسمياً.. النصر السعودي يجدد عقد مهاجمه لمدة 5 سنوات

أكد إعلامي سعودي، على أن نادي النصر السعوي،جدد عقد مهاجم فريقه، لمدة 5 سنوات، من أجل الحصول على خدمات اللاعب لأطول فترة ممكنة.

تحرك مجلس إدارة نادي النصر السعودي، من أجل حسم ملف اللاعبين، قبل انتهاء الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن نادي النصر، بدأ في الحفاظ على لاعبيه، بتجديد عقد مهاجم العالمي صاحب الـ 23 عاماً لمدة خمس سنوات.

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ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”، صورة للمهاجم الشاب محمد مران.

وكتب علي العنزي: “عاجل ورسميًا| إدارة نادي النصر، تجدد عقد اللاعب الشاب محمد مران، لمدة 5 مواسم قادمة”.

قدم محمد مران مستوى رائع مع العالمي، كما أنه بات من أفضل مهاجمي الفريق، كما أنه سيكون له إضافة قوية الفترة القادمة.

محمد مران شارك مع النصر، في 6 مباريات بجميع بطولات الموسم الحالي، سجل خلالها هدف وحيد.