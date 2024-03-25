ريال مدريد يخطط لعودة كريستيانو رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت أنباء حول عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

وغادر رونالدو صفوف ريال مدريد في عام 2018، ثم لعب لمدة ثلاث مواسم مع يوفنتوس الإيطالي، وموسمًا ونصف مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى النصر في يناير 2023.

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

أشارت تقارير سعودية متعددة في الأيام الأخيرة، إلى احتمالية حضور كريستيانو رونالدو مباراة ودية بين النصر المرينجي، خلال افتتاح ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي بشكله الجديد.

كريستيانو رونالدو

وأشار بعض إلى أن البرتغالي سيشارك في مباراة مع النصر في الشوط الأول، والثاني مع ريال مدريد، وترغب إدارة النادي الملكي في حضور كريستيانو رونالدو خلال حفل افتتاح ملعب "سانتياجو برنابيو".

ولم يتلق نادي النصر أي طلب رسمي، من جانب ريال مدريد لإقامة مباراة ودية بمناسبة ذلك الحدث.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يحدد فيه النادي الملكي أي موعد محدد لافتتاح "سانتياجو برنابيو" بعد إعادته للتجديد على مدى السنوات الأخيرة.

يُعد كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي بتسجيله 450 هدفًا، وقد لعب دورًا كبيرًا في فوز الفريق بالعديد من البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وقضى صاحب الـ 39 عامًا 9 مواسم مع المرينجي، من عام 2009 حتى عام 2018.