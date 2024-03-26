" تغيير واحد للفراعنة".. تشكيل مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.
وشهد التشكيل تغيير واحد عن تشكيل المباراة السابقة أمام نيوزيلندا في نصف النهائي، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف.
ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكرواتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.
وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.
خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أفشة.
خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود تريزيجيه.