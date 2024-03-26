" تغيير واحد للفراعنة".. تشكيل مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكرواتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وشهد التشكيل تغيير واحد عن تشكيل المباراة السابقة أمام نيوزيلندا في نصف النهائي، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف.

محمد يوسف

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