الامارات | النمسا تكتسح تركيا بـ "نصف درزن" استعداداً لكأس أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقن منتخب النمسا ضيفه التركي درساً قاسياً وفاز عليه 6 /1 على استاد إرنست هابل في فيينا.

وتقمص ميكايل جريجوريتش مهاجم فرايبورغ الألماني دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 44 و49 و59.

وجاءت الأهداف الثلاثة الأخرى للنمسا عن طريق كزافير شلاجر في الدقيقة الثانية، وكريستوف بومجارتنر من ضربة جزاء في الدقيقة 78، وماكسيميليانإنتروب في الدقيقة الأخيرة.

وتكفل هاكن كالهان أوغلو بتسجيل الهدف الوحيد لمنتخب تركيا من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

ويستعد منتخب النمسا للمشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) حيث يلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار فرنسا وهولندا وبولندا.

كما تشارك تركيا في يورو 2024 ضمن المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال والتشيك وجورجيا.