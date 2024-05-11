الخليج اليوم .. قرقاش: اتصال رئيس الدولة بأمير الكويت يؤكد أن أمن واستقرار الكويت من أمن واستقرار الإمارات والخليج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتصال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت يؤكد بوضوح أن أمن واستقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الإمارات والخليج.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس": "اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد بوضوح أن أمن واستقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الإمارات والخليج، روابطنا أخوية ومصيرنا مشترك، وسنبقى مع الكويت قيادة وشعباً وتمنياتنا لها بالمزيد من التنمية والازدهار".