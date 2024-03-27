لوكاكو يثير الجدل حول عودته للدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي، عن إمكانية عودته مرة أخرى إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن لوكاكو يتواجد في صفوف روما على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن البلجيكي الدولي ليس ضمن خطط الفريق الإنجليزي المستقبلية.

وربطت تقارير صحفية مستقبل لوكاكو بالبقاء في قارة أوروبا أو الخروج إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.



وسُئل لوكاكو من قبل مراسل شبكة “سكاي سبورتس” حول إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل، ورد ضاحكًا: “عليك أن تسأل تشيلسي”.

ويتبقى في عقد لوكاكو مع تشيلسي عامين آخرين، حيث كان قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات في عام 2021 قبل العودة إلى إنتر ميلان معارًا في الموسم الماضي ثم روما الموسم الحالي.

وخاض المهاجم البلجيكي 37 مباراة مع روما في جميع البطولات المختلفة وسجل 18 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى في إجمالي 3120 دقيقة.