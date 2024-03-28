شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد العربي للهجن يرصد 3 ملايين ريال للفائزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد العربي للهجن إقامة 13 شوطا في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب الأولى للهجن، التي ستقام بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على أرض ميدان العلا للهجن في المحافظة، في الثالث من مايو المقبل، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ3 ملايين ريال.

وتشارك المطايا بالبطولة في سباقات مسافات (2، 4، 5، 6، 8 كلم)، يتنافس فيها الملاك على 13 كاسا، بواقع 3 أشواط ضمن سباق هجانة (شوطان للرجال، وشوط للنساء)، و10 أشواط للعموم (راكب آلي) لفئات الهجن المعتمدة للبكار والقعدان.

وتقتصر المشاركة في البطولة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، كما تقتصر المشاركة على المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد العربي للهجن.

وأوضح أنه يحق لكل اتحاد عضو المشاركة في أشواط الراكب الآلي بعدد 10 مطايا، بحد أقصى في كل شوط، على ألا يتجاوز عدد المطايا للمالك الواحد 3 مطايا في كل شوط.