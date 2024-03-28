الاتحاد العربي للهجن يرصد 3 ملايين ريال للفائزين

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وتشارك المطايا بالبطولة في سباقات مسافات (2، 4، 5، 6، 8 كلم)، يتنافس فيها الملاك على 13 كاسا، بواقع 3 أشواط ضمن سباق هجانة (شوطان للرجال، وشوط للنساء)، و10 أشواط للعموم (راكب آلي) لفئات الهجن المعتمدة للبكار والقعدان.
وتقتصر المشاركة في البطولة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، كما تقتصر المشاركة على المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد العربي للهجن.
وأوضح أنه يحق لكل اتحاد عضو المشاركة في أشواط الراكب الآلي بعدد 10 مطايا، بحد أقصى في كل شوط، على ألا يتجاوز عدد المطايا للمالك الواحد 3 مطايا في كل شوط.
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