الأخضر يفشل في تحقيق العلامة الكاملة مع مانشيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم ينجح المنتخب السعودي في تكرار إنجازه بالانتصارات المتتالية، بعدما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه طاجيكستان (1-1)، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ورفع الأخضر السعودي رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة. فيما ارتفع رصيد طاجيكستان إلى 5 النقاط بالمرتبة الثانية.

العلامة الكاملة

فشل المنتخب السعودي في تحقيق العلامة الكاملة في أول 4 مباريات بشكل عام، على غرار تصفيات المونديال 1982، و2002، و2006.

وسبق أن حقق الأخضر الفوز في أول 4 مباريات، خلال تصفيات 1982 على كل من: العراق، وسوريا، والبحرين، وقطر، ثم تأهل للتصفيات النهائية.

وفي نسخة 2002، استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في 6 مباريات بدور المجموعات، بالفوز على: مونغوليا، وبنجلاديش، وفيتنام (مرتان) لكل منهم.

وكرر الأمر خلال التصفيات الأولية لنسخة 2006 بالفوز على: إندونيسيا، وسريلانكا، وتركمانستان (مرتان) لكل منهم.

واهتزت شباك الأخضر للمرة الأولى في التصفيات الجارية، بعدما خرج الفريق بشباك نظيفة في المباريات الـ3 الأولى.

وظلت شباك المنتخب السعودي بلا أهداف في المباريات الـ3 الأولى، إلى جانب 80 دقيقة من مباراة الثلاثاء، بإجمالي 350 دقيقة، قبل أن يسجل روستام سويروف، لاعب طاجيكستان، هدفه في شباك الحارس محمد العويس.

تخبطات مانشيني

ظهر كثير من علامات الاستفهام فيما يتعلق بتشكيل المنتخب السعودي الذي بدأ المباراة، ويأتي على رأسها عدم مشاركة ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيسر.

مانشيني قرر إشراك أيمن يحيى جناح النصر في مركز الظهير الأيسر، رغم أنه يمتلك الشهراني أحد أفضل الأظهرة في قارة آسيا، وهو ما أدى إلى ضعف واضح في هذه الجبهة طوال 90 دقيقة، ورغم ذلك لم يتم تعديل الوضع.

وواصل مانشيني إبعاد سالم الدوسري عن منطقة الرواق الأيسر، والزج به في العمق الهجومي، ليحرم «الأخضر» من خطورة نجم الهلال المتمثلة في الوجود بالطرف.

وتكررت أخطاء مانشيني مع السعودية، والمتمثلة في المساحات التي تظهر دائما خلف الظهيرين الأيمن والأيسر، نتيجة منحهما واجبات هجومية مستمرة، مع إغفال الواجبات الدفاعية بصورة واضحة.

واستقبل المنتخب السعودي هدف التعادل بالدقيقة 80، بسبب خطأ واضح من الظهيرين، إذ فشل يحيى في منع لاعب طاجيكستان من إرسال العرضية، فضلا عن سوء تغطية البريك لتهتز الشباك السعودية.

وتأجل تأهل منتخب السعودية إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات المونديال، بعد تعادله مع طاجيكستان، لكنه يبقى قريبا من الصعود.

نقاط بعد مباراة الأخضر