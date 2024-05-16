ملف رياضة الخليج 365.. قائمة الأهلي.. إصابة لاعب الزمالك.. وتصريحات رابح ماجر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، أبرزها قائمة الأهلي، وتفاصيل إصابة نجم الزمالك وتصريحات رابح ماجر.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

"النسر مستعد للتحليق".. الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي ينشر برومو تحفيزي للاعبي الأهلي

أشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى جاهزية لاعبي النادي الأهلي لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



على غرار تصدي مارتينيز التاريخي.. أورتيجا يمنح السيتي قبلة الحياة في الدوري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورٍتين الأولى، لتصدى الألماني ستيفان أورتيجا حارس مرمى، مانشستر سيتي أمام تسديدة سون هيونج مين، والثانية لإيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين لكرة مهاجم الديوك بمونديال قطر، وكلاهما كان سببًا في إنقاذ استثنائي لفريقه.

رابح ماجر لـ "الخليج 365": أتمنى أن يكون جميع اللاعبين العرب مثل محمد صلاح ومحرز

تمنى الجزائري رابح ماجر نجم فالنسيا وبورتو السابق تتويج جميع اللاعبين العرب ببطولة دوري أبطال أوروبا.

"رباط صليبي وشلل".. كيف انتهت مسيرة لاعب مصري في بطولة زيدان؟

في أوائل عام 2019، كان يستعد حازم محمود إلى الموسم الجديد ويؤدي بعض التدريبات تحت قيادة مدربه، على رمال جبل في بني سويف، ولكن إصابة مفاجأة أنهت مسيرة لاعب في عمر 23 عاما، لتكتب نهايته، بإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخارجي، وخنق في عصب الركبة.



"تأمين الصدارة".. بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في الدوري

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

"الاطمئنان على دونجا وعودة السعيد".. أبرز ملامح مران الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادا لخوض موقعة نهضة بركان فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



"الشحات في الصدارة".. تعرف على قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حتى الآن

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.



"بسبب بيلينجهام".. بروسيا دورتموند يحصل على مبلغ ضخم حال تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن قيمة المقابل المادي الذي سيحصل عليه فريق بروسيا دورتموند الألماني من نظيره ريال مدريد، حال توج الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا.

"عودة الشناوي وديانج".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي المسافرة لتونس لمواجهة الترجي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية التي ستغادر إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طبيب الزمالك: نقوم بمجهود مكثف لتجهيز مصطفى شلبي للحاق بمباراة نهضة بركان

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل تدريجي، مشيراً إلى قيام الجهاز الطبي بالفريق ببذل مجهودات مكثفة، لتجهيزه للمشاركة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.