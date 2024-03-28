كولر : سيمبا التنزاني من أقوى أندية أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سيمبا التنزاني من الفرق القوية في إفريقيا، وأن الأهلي سبق أن واجهه مؤخرا في الدوري الإفريقي، والجهاز الفني يعلم إمكاناته جيدا؛ ولهذا ستكون مباراة الغد صعبة للغاية.





وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «الأهلي يخوض مباراة الغد في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.. ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا دائما في الملعب».

واستكمل كولر: «الأهلي هو حامل لقب البطولة، ونحن استعدينا جيدا لهذا اللقاء؛ لذلك يجب أن نودي بأفضل شكل وتركيز كبير، ولا نفكر في أي أمر آخر، أو أي صعوبات قد تؤثر علينا».

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا في الثامنة من مساء غد الجمعة ، لحساب ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.