مدرب فرانكفورت: عمر مرموش لم يعد من مصر عقب انتهاء فترة التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني دونو توبمولر، عدم عودة لاعب فريقه عمر مرموش حتى الآن، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمارس الجاري.

وقال توبمولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام يونيون برلين: "مرموش لم يعد من منتخب مصر حتى الآن، ولكنه سيكون متواجد مع الفريق في المران الختامي قبل مواجهة يونيون برلين، يوم السبت المقبل".

وأضاف: "لم استقر على التشكيل الذي سيخوض مباراة يونيون برلين، وانتظر موقف مرموش الذي شارك رفقة المنتخب المصري في مباراتين خلال التوقف الدولي".

ويستعد فريق فرانكفورت لملاقاة نظيره يونين برلين يوم المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الألماني "بوندزليجا".

ويحتل فريق فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، جمعهم من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وخاض مرموش 33 مباراة رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهما تسجيل 15 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم مرموش إلى صفوف فرانكفورت، في عام 2023 قادماً من صفوف فريق فولفسبورج في صفقة انتقال حر.