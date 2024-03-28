مدرب سيمبا: جاهزون لمواجهة الأهلي.. ونخطط لضمان الصعود إلى نصف نهائي البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن شيخة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعلم قوة وحجم الأهلي جيداً، ولكننا خططنا من أجل تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء، ولكي نخوض مباراة العودة بشكل أفضل وفي بيئة جيدة".

وأضاف: "نخطط لتحقيق الفوز وضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي بالبطولة، على الرغم من صعوبة المواجهة أمام الأهلي، وكان لدينا الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة الأهلي، واللاعبون في حالة جيدة".

واختتم: "جاهزون لمواجهة الأهلي، ونعلم صعوبة المباراة لأننا نواجه الفريق الأفضل في أفريقيا من حيث التتويج بالبطولة".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على "ستاد القاهرة الدولي".

وتمكن الأهلي من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.