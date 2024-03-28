أنباء مقلقة لـ مانشستر سيتي قبل قمة أرسنال في الدوري الإنجليزي

تلقى المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، أنباء مقلقة قبل مواجهة آرسنال يوم الأحد المقبل، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت فترة التوقف الدولي الأخيرة إصابة ثلاثي مانشستر سيتي، جون ستونز وكايل ووكر ومانويل أكانجي.

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، شهد مران مانشستر سيتي، اليوم الخميس، غياب الثنائي كايل ووكر وجون ستونز، مما يثير الشكوك حول لحاقهما بمواجهة الجانرز.

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وعاد السويسري أكانجي، للمشاركة في التدريبات من دون مشاكل، رفقة الحارس البرازيلي إيدرسون، كيفن دي بروين، جاك جريليش وماتيوس نونيز.

وظهر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، في التدريبات بشكل طبيعي ليؤكد جاهزيته هو الآخر للمباراة المصيرية المرتقبة.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 63 نقطة، متأخرا عن آرسنال المتصدر، بفارق نقطة واحدة.