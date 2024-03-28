ليفربول يعود التدريبات بعد عودة الدوليين وغياب كوناتيه وجونز

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غياب عشرة أيام عاد الاعبين الدوليين بفريق ليفربول الأنجليزي للتدريبات بعد أنتهاء التزامهم الدولي مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة أجندة الفيفا الدولية حيث تدرب الفريق مساء الخميس تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب استعدادا للمباراة الهامة امام برايتون يوم الاحد المقبل .

التدريب شهد مشاركة كل لاعبي ليفربول فيما عدا الدولي الفرنسي ابراهيما كوناتية ونجم وسط ليفربول كيرتس جونز إلى جانب الدولي الاسكتلندي اندى روبرتسون الذي اصيب خلال مشاركته مع منتخب اسكتلندا ومن المنتظر ان يغيب عن مباراة برايتون لكنه سيعود على الأغلب في مباراة شيفيلد يونايتد مساء الخميس المقبل حسب التقارير الطبية التي صدرت من نادي ليفربول حول حالة الاعبين الطبية .

كيرتس جونز المصاب منذ اكثر من ثمانية اسابيع بتمزق في أوتار الانكل كان من المفترض أن يعود لتشكيلة ليفربول خلال مواجهة برايتون لكنه غيابه عن تدريب الخميس يعطي انطباعا بأنه لن يكون متواجدا في مساء الاحد المقبل اما ابراهيما كوناتيه فهو على الأرجح سيكون جاهزا للمشاركة امام برايتون .

اما المهاجم الاورجوياني داروين نونيز فقد شارك في التدريب كاملا وظهر جاهزا لقيادة هجوم ليفربول امام برايتون .

يذكر ان ليفربول سيواجه برايتون في تمام الرابعة من بعد عصر الاحد المقبل في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الأنجليزي.