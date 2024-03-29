مدرب الوحدة يعلق على مواجهة شباب الأهلي في الدوري الاماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - علق جوران توفيجدزيتش مدرب نادي الوحدة الإماراتي على المواجهة المنتظرة أمام شباب أهلي دبي المقررة بينهما ضمن منافسات الجول السابعة عشرة من الدوري الإماراتي.

وقال مدرب الوحدة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “ شباب الأهلي فريق جيد، ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ في كافة المراكز، ولديه دكة بدلاء قوية، ولاننسى انه بطل الدوري في الموسم الماضي وقد واجهت شباب الأهلي في هذا الموسم، لكننا نمتلك فريق مميز خلال الفترة الماضية وهدفنا حصد النقاط الثلاث”.

وأضاف" نطمح للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات، وبلا شك إذا حالفنا التوفيق واستطعنا الوصول للمركز الثالث سنطمح للمنافسة على الوصافة، فهذا سيمثل حافزاً وتحدياً كبيراً خلال المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته “ نتمنى وجود جماهير العنابي مبكراً لدعم الفريق، وتحفيز اللاعبين لتقديم المزيد من الجهد خلال المباراة”.