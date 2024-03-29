الامارات | "كاف" يعلن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 18 و25 مايو المقبل موعداً لنهائي النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر "كاف" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه تحدد لمواجهة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو المقبل علي أن تقام مباراة الإياب في 25 من الشهر ذاته.

وأضاف:" ستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو 2024 والإياب في 19 من نفس الشهر".

يذكر أن الأهلي المصري يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج اتحاد الجزائر بالنسخة الأخيرة للكونفيدرالية.