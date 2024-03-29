موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف سيمبا التنزاني، نظيره الأهلي، فى الثامنة مساء اليوم، بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.