موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره برايتون في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد، بملعب أنفيلد ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 64 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه أرسنال، ولكن الأخير يتصدر الترتيب بفارق الأهداف.

بينما برايتون يمتلك في رصيده 42 نقطة، بعد خوض 28 مباراة فقط، في ظل تأجيل مباراة له، ويحتل المرتبة الثامنة في جدول ترتيب البريميرليج.

ويأتي تشكيل ليفربول ضد برايتون المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

القناة الناقلة

وتنقل مباراة ليفربول وبرايتون تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.