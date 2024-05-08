شكرا لقرائتكم خبر إيقاف حمد الله وكانتي ولابورت آسيويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس مجموعة من القرارات الانضباطية.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب الاتحاد، نجولو كانتي، مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي للقاء واحد، بسبب طرده أمام الهلال، مع دفع غرامة قدرها 1000 دولار أمريكي.

كما قررت إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله (3) مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، ودفع غرامة قدرها 1000 دولار أمريكي.

وعاقبت اللجنة نادي الاتحاد بسبب رمي جماهيره نحو (3) زجاجات مياه، وأكواب بلاستيكية، تجاه لاعبي الهلال.

كما فرضت غرامة على الاتحاد السعودي، قدرها 5000 دولار أمريكي، لانتهاكه المادة 65.1 من قانون الانضباط والأخلاق الخاص بالاتحاد الآسيوي.

وتم تغريم الاتحاد أيضا 5000 دولار أمريكي، لانتهاكه المادة 64.1 من قانون الانضباط والأخلاق.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق أيضا لاعب النصر، إيميريك لابورت، 3 مباريات، بما في ذلك المباراة التلقائية بسبب طرده أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا، كما أوقفت زميله أيمن يحيى بنقس العقوبة، ولذات السبب.

وغرمت اللجنة كذلك نادي النصر 2250 دولار، بسبب سوء سلوك 5 أشخاص يمثلون الفريق، وانتهاكهم المادة 53/1.

كما أصدرت قرارا بتغريم نادي العين الإماراتي 3000 دولار، بالإضافة إلى 1850 دولارا كعقوبة على 12 شخصا مثلوا النادي، في مباراتي النصر السعودي ذهابا وإيابا، وفقا للمادة 53/1.

وأخيرا، غرمت لجنة الانضباط الهلال السعودي 3000 دولار، بسبب دخول 3 أشخاص يمثلون الفريق أرضية الملعب، دون بطاقات اعتماد، في لقاء سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.