3 أندية تتنافس على ضم مدافع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى محمود متولي مدافع النادي الأهلي العديد من العروض المحلية، بعد اقترابه من الرحيل نهاية الموسم الحالي.

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ودخلت أندية الاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي في مفاوضات مع مدافع الأهلي، للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وخرج محمود متولي من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في الموسم الجديد، بسبب كثرة الإصابات وعدم الاستفادة منه في المرحلة السابقة.

ويرغب مارسيل كولر في التعاقد مع ثنائي دفاعي جديد في الموسم الجديد، بسبب رغبة محمد عبد المنعم في خوض تجربة الاحتراف ورحيل محمود متولي والاصابات المتكررة للثنائي رامي ربيعة وياسر ابراهيم.

واضطر مارسيل كولر إلى ضم محمود متولي لقائمة الفريق في مواجهة سيمبا التنزاني، بسبب اصابة ياسر ابراهيم.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره المجموعة ب12 نقطة، برفقة يانج أفريكانز التنزاني الوصيف، فيما خرج شباب بلوزداد وميدياما الغاني من البطولة الأفريقية.

كان الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتلقى اي خسارة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وصعد سيمبا التنزاني بعدما احتلاله وصافة مجموعته التي تصدرها اسيك ميموزا الايفواري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتنزانيا، العاشرة بتوقيت الإمارات.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيمبا التنزاني.

في حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة "عمرو السولية".

الهجوم : بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم "حسين الشحات".