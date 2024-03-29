تفاصيل عرض الأهلي الأخير لتجديد عقد معلول

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى تجديد عقد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، الذي اقترب من الانتهاء.

وأكدت تقارير إعلامية أن الأهلي قدم عرضًا أخيرًا إلى علي معلول، من أجل التجديد لمدة موسم واحد براتب 800 الف دولار.

وذكرت أن إدارة الأهلي قد تتنازل عن شرط التجديد موسم واحد أو موسمين مع معلول، علمًا بأن التونسي تلقى عرضًا من التعاون السعودي يتخطى عرض القلعة الحمراء بنسبة ليست كبيرة.

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ولازالت المفاوضات مستمرة بين الأهلي وعلي معلول، لتجديد عقده، إلا أنه لم يتم حسم الأمور حتى الآن.

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد ضد سيمبا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.