إيهاب الكومي: "محمد صلاح وضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرا إلى أنها قادرة على إقامة المحافل الدولية.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "مصر قادرة على تنظيم أي بطولة، ونشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال الرياضة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يبذل مجهود جبار".

وأضاف: "تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 ستكون البداية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، ويجب أن تلتزم الجماهير في المدرجات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة الحضور في مباريات الدوري".

واختتم الكومي: "محمد صلاح قيمة كبيرة ووضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية ولا يوجد أزمة بينه وبين حسام حسن، وأشكر وزير الشباب والرياضة على تدخله في هذا الملف".

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