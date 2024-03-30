موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتقام مباراة الإياب أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم في إستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وواصل السويسري مارسيل كولر نتائجه المميزة مع الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وقاد كولر الأهلي لتخطي سيمبا، وهو الانتصار الأول للأحمر في تاريخه على الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

ويعد الفوز على سيمبا، المباراة الـ17 على التوالي لكولر في دوري الأبطال التي لا يخسر فيها منذ الخسارة أمام صن داونز 5-2 بالنسخة الماضية في دور المجموعات.