ترتيب الدوري الايطالي قبل انطلاق الجولة الـ 30 اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30 من البطولة ، المقرر انطلاق ها اليوم السبت.

وتعود منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو " اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بمواجهات الجولة الـ30 بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإيطالي..

نابولي ضد أتالانتا 1:30 ظهرا – السبت 30 مارس

تورينو ضد مونزا 4:00 عصرا – السبت 30 مارس

جنوي ضد فروسينوني 4:00 عصرا – السبت 30 مارس

لاتسيو ضد يوفنتوس 7:00 مساءا – السبت 30 مارس

فيورنتينا ضد ميلان 7:00 مساءا – السبت 30 مارس

بولونيا ضد ساليرنيتانا 12:30 ظهرا – الاثنين 1 أبريل

كالياري ضد هيلاس فيرونا 3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل

ساسولو ضد أودينيزي 3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل

ليتشي ضد روما 6:00 مساءا – الاثنين 1 أبريل

إنتر ميلان ضد إمبولي 8:45 مساءا – الاثنين 1 أبريل



ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30

1- انتر ميلان 76 نقطة

2- ميلان 62 نقطة

3- يوفنتوس 59 نقطة

4- بولونيا 54 نقطة

5- روما 51 نقطة

6- أتلانتا 47 نقطة

7- نابولي 45 نقطة

8- فيورنتينا 43 نقطة

9- لاتسيو 43 نقطة

10- مونزا 42 نقطة

11- تورينو 41 نقطة

12- جنوى 34 نقطة

13- ليتشي 28 نقطة

14- أودينيزي 27 نقطة

15- هيلاس فيرونا 26 نقطة

16- كالياري 26 نقطة

17- إمبولي 25 نقطة

18- فروسينوني 24 نقطة

19- ساسولو 23 نقطة

20- ساليرنيتانا 14 نقطة