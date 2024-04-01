شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: يوجد بند فى عقد إياد العسقلانى يمنع عودته لغير الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن هناك بندا فى عقد إياد العسقلانى لاعب الدراويش السابق مع روستوف الروسى يمنع عودته لأى نادٍ فى مصر إلا الإسماعيلى.

وأوضح المصدر أن إدارة الإسماعيلى وضعت بندا فى عقد إياد العسقلانى يمنح الإسماعيلى الأولوية إذا عاد إلى مصر مجددا، ويمنح انتقاله لأى ناد آخر فى مصر.

وأضاف المصدر، أن الإسماعيلى نجح فى بيع اللاعب بمبلغ كبير خاصة أنه لم يشارك مع الدروايش إلا فى عدد من المباريات القليلة، وأن اللاعب سنه صغير جدا.

وكشف إيادر العسقلانى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، أنه لن يلعب فى مصر إلا للنادى الإسماعيلى، خاصة أن اللاعب من الإسماعيلية وأسرته تقيم بها.

جدير بالذكر أن إياد العسقلاني صاحب الـ19 عاما، انتقل إلى روستوف الروسي في يناير الماضي، من نادي الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار، وشارك في 9 مباريات من الموسم الحالي مع الأخير في الدوري المصري، وساهم في تسجيل هدف وحيد وحصل على 3 بطاقات صفراء.