شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث مقاضاة جمال علام بسبب رمضان صبحى: لا توجد عينة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن أزمة المنشطات المنسوبة إلى لاعب الفريق رمضان صبحي، واعتبر أن ما احتوته تصريحات رئيس اتحاد الكرة من معلومات مغلوطة.

وقال هانى سعيد، فى بيان رسمى اليوم الأحد، إن التصريحات جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز _ حسب وصفه_

واعتبر التصريحات خرقًا صارخًا ارتكبه رئيس اتحاد الكرة، كونه لم يلتزم بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة أن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى الانتظار لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية.

وأضاف المدير الرياضي فى بيان، أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين، وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، مشددًا : "نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر".

وأوضح هاني سعيد أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام؛ بسبب التصريحات عنه بدون دقة.