شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دورى المحترفين مرحلة الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، لحسم بطاقتى الصعود المباشر للممتاز، والثالثة التي يخوض صاحبها دورة رباعية مع أوائل المجموعات في القسم الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دورى المحترفين

15 أبريل

بتروجت مع راية

حرس الحدود مع المحلة

لافيينا مع السكة الحديد

طنطا مع وادى دجلة

القناة مع بروكسى

واقترب فريق بتروجت بقيادة سيد عيد بنسبة 99% من حصد البطاقة الأولى المؤهلة للممتاز بعدما واصل صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه نادى غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة.

ويحتاج فريق بتروجت 3 نقاط من أجل حسم تأهله للدورى الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن باقى نتائج المباريات المتبقية في المسابقة كمتصدر للترتيب، فى آخر 4 مباريات متبقية له.

تشتعل المنافسة على المركز الثانى المؤهل بشكل رسمي للممتاز بين 5 أندية يفصل بينها 4 نقاط فقط سهلة تعويضهما خصوصا مع وجود مباريات مشتركة بينهما، وهى غزل المحلة وحرس الحدود ووادى دجلة ولافيينا والسكة الحديد.