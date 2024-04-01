شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك الفائزان للعرب فى ذهاب ربع نهائي بطولتي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الأهلي والزمالك رأس العرب فى ذهاب ربع نهائي بطولتي أفريقيا، حيث لم ينجح أي فريق عربى آخر فى تحقيق الفوز، فانقاد الترجي للتعادل فى مباراة الذهاب بدوري الأبطال، وخسر فيوتشر أمام الزمالك، وسقط اتحاد العاصمة فى الكونفدرالية، بينما حسم التعادل المواجهة العربية بين أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي

واختتمت مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024، حيث حقق الأهلي فوزًا مهمًا بهدف دون رد على حساب سيمبا التنزاني، أحرزه أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بدار السلام بتنزانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني الجمعة المقبل، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي ونظيره يانج أفريكانز التنزاني، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام.

وبنفس النتيجة انتهت مباراة الترجي التونسي، ونظيره أسيك ميموزا الإيفواري، على ملعب “رادس”.

في منافسة أخرى، اختتمت منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر، حيث خاض الفريقان مواجهة مصرية خالصة انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

واستطاع ريفرز يونايتد النيجيري أن يفوز على ملعبه بهدف دون رد على اتحاد العاصمة الجزائري، علما بأن لقاء الإياب سيُقام في الجزائر.



أما الملعب المالي خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف أمام دريمز الغاني حيث سجل جون أنطوي هدفي دريمز في اللقاء ليضع الفريق الغاني قدما في نصف النهائي منتظرا المتأهل من الزمالك ومودرن فيوتشر.

أبو سليم الليبي تعادل على ملعبه سلبيا مع نهضة بركان المغربي علما بأن الإياب سيُقام في المغرب على ملعب نهضة بركان.

في الوقت ذاته حقق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف ليقترب الزمالك بقوة من التأهل إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من الملعب المالي ودريمز الغاني.