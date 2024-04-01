شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلى فى شهر أبريل.. أبرزها لقاء القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباريات مهمة خلال شهر أبريل، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري

مباريات الأهلى فى أبريل



الأهلى& سيمبا التنزانى..10 مساء الجمعة 5 أبريل بستاد القاهرة بدوري الابطال

الأهلى & انبى..9.30 مساء الاثنين 8 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري

الأهلى & زد اف سى.. 7 مساء الخميس 11 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري

الأهلى & الزمالك.. 7 مساء الاثنين 15 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري

(حال تأهله) الأهلي ضيفًا على بترو أتلتيكو الأنجولي أو تي بي مازيمبي الكونغولي، عصر يوم 19 من إبريل، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

(حال تأهله) الأهلي يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي أو تي بي مازيمبي الكونغولي باستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء يوم 26 من إبريل، بمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.