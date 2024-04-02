الهدى يتصدر ممتاز اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق الهدى صدارته ترتيب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار، للموسم الرياضي 2023-2024، بعد فوزه على فريق القارة (37-27)، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ12، التي أقيمت أمس. وأسفرت نتائج مباريات الجولة عن فوز الروضة على النور (30-31)، وتغلب مضر على الزلفي (20-21)، وتجاوز الخليج نظيره العدالة بنتيجة (38-27)، وفاز الهدى على القارة (37-27)، وتعادل الوحدة مع الأهلي (29-29). ويتصدر الهدى سلم ترتيب البطولة بـ26 نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني بـ22 نقطة، والخليج ثالثا بـ 21 نقطة، ومضر رابعا بـ19 نقطة، والأهلي خامسا بـ16 نقطة، والوحدة السادس بـ15 نقطة، فيما يتذيل الترتيب الروضة في المركز الـ12 بـ3 نقاط.

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