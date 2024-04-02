شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر.. مركز القلب الرياضى يقتنى جهازا لمتابعة اللاعبين عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مركز القلب الرياضي المصري على اقتناء جهاز "تتبع العلامات الحيوية للاعبين عن بُعد"، وذلك لأول مرة في مصر.

وتواجد مسئولو الشركة الألمانية مالكة الجهاز في مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، وعرضوا مميزات الجهاز الذي يعمل على متابعة كافة التفاصيل الصحية الدقيقة للاعبين، باعتباره رعاية مركزة متنقلة للرياضيين في التدريبات والمنزل وكافة تحركاتهم.

وأكد الدكتور أحمد أشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي، أن الجهاز الطبي يعمل رسم القلب للاعب وهو جالس ومتابعة مجهوده في الملعب عن بُعد، ويقيس الضغط والحرارة ونسبة الأكسجين وتدفق الدم للأطراف وغيرها من الأمور الطبية الضرورية، ويقدم تقييمًا طبيًا متكاملًا للاعب.

وأوضح أن الشركة ستمنحه للاعب أحمد رفعت حق انتفاع لمدة عام، إضافة إلى عمل مبادرة لإجراء فحوصات لـ 100 لاعب عن طريق جهاز تتبع العلامات الحيوية عن بُعد والتدريب على إنعاش القلب الرئوي، حيث ستكون البداية مع أندية مودرن فيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري، بالتعاون مع الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب والإعلامي أحمد شوبير.

وأكد أن الجهاز الطبي لمتابعة اللاعبين عن بُعد يختصر وقتًا طويلًا لتشخيص حالة اللاعب إذا حدث أي أمر طارئ، بل يمكنه إرسال تنبيه قبل حدوث أي مشكلة حتى يتمكن الطبيب من التعامل مع الحالة بشكل أسرع.