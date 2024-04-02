شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. ظهور 4 ناشئين.. وياسر وديانج يواصلان التأهيل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

وشهد المران خوض الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب ضمن برنامجهما التأهيلي، بينما ظهر رباعي الشباب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وريندورف سارباه وعمر سيد معوض، حيث بدأ عمر معوض التأهيل بعد إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون، لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع ‏الفريقين على استاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما ‏أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.‏

وكان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏



الاهلي



التدريبات البدنية



الجهاز الفني



الزنفلي والدبيس ورضا



السولية



تدريبات الاهلي



جانب من المران



ديانج يؤدي تدريبات الجري



ريندورف سارباه



طاهر



عابدين



عمر كمال والدبيس



كولر مع اللاعبين



كولر



محمد عبد الله واحمد عابدين



محمد عبد الله



معلول وكهربا والشحات



وسام يواصل التأهيل