الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل اللاعبون على راحة أمس، الاثنين، بقرار من الجهاز الفنى للفريق بقيادة جوزيه جوميز المدير الفنى، عقب الفوز على مودرن فيوتشر بالمباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز على مودرن فيوتشر فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد السلام فى إطار ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 7 أبريل الجارى فى إياب دور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.