شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع "ليليانا" لتدعيم فريق سيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع البولندية ليليانا باناسزاك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم الجاري.

أكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع ليليانا باناسزاك، بعد أن اجتازت الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة، للمنافسة على كل البطولات.

وأوضح أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.