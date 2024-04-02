شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تتوج بدورة المتحدة الرمضانية للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق قناة الحياة بلقب دورة المتحدة الرمضانية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على راديو أون سبورت إف إم بنتيجة 10-2، مساء الإثنين، في ختام النسخة الثانية والتي أقيمت على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وتأهل فريق قناة الحياة بقيادة الزميل محمد عراقي، حامل لقب البطولة للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على الشركة المتحدة في نصف النهائي بركلات الترجيح، وجاء تأهل راديو أون سبورت إف إم بعد الفوز على القناة الأولى بنتيجة 3-1.

واحتل فريق القناة الأولى المركز الثالث بفوزه على الشركة المتحدة، وشهد حفل الختام إقامة مباراة استعراضية جمعت بين نجمات الشركة المتحدة المهتمات بممارسة الكرة، ومثلت الخليج 365 في مباراة الكرة النسائية الزميلتان نورهان طمان وندى مجاهد.