"ظهور إمام ومشاركة الشناوي".. تفاصيل تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة سيبما (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقد مدرب فريق الأهلي، مارسيل كولر، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن المران شهد عودة الشناوي وبداية المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران.

ومن جانب آخر، أدى إمام عاشور جلسة علاج طبيعي في الجيم، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف. الذي تعرض لها مع منتخب مصر.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نادي سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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