تعليق جيسوس عقب الفوز بثلاثية علي الأخدود

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، سعادته على فوزه أمام الأخدود، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “أولويتنا هي المنافسة على كل البطولات، والدوري مهم، وآسيا مهمة لنا وللجماهير، كذلك البطولات الأخرى،هذا وقت حصاد ونحن مؤهلون لذلك”.

وتابع: “تطورنا في عوامل كثيرة ولو كان معنا نيمار لأصبحنا أكثر قوة واليوم نفتقد إلى هداف الفريق ميتروفيتش، وفي الجانب الدفاعي أقرب فريق لنا استقبل ضعف الأهداف التي استقبلناها”.

وأختتم: ” قررت إراحة سالم الدوسري ومالكوم ومستقبلاً سنريح اللاعبين بمثل هذه الطريقة، خلال المباريات القادمة، واستبدلت سعود عبدالحميد لأنه لم يتدرب معنا كثيرًا بسبب ظروفه مؤخرًا”.