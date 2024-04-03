شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف المقاولون العرب فى مواجهة متكافئة بالدوري المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة ضيفه المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في لقاء واعد بالإثارة والتحدي لحساب الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الجونة المركز السادس برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 16.

بينما تراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

ويتسلح الجونة بمعنويات كبيرة عقب الفوز على الزمالك في الجولة الماضية وهي المباراة التي أنعشت الحالة النفسية والمعنوية للاعبين لتصحيح المسار واستعادة المكانة المرجوة في جدول الترتيب ومنافسة الكبار.

وعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، على مراجعة الأخطاء التى وقع فيها مهاجمو الفريق خلال الفترة الماضية وأدت إلى تراجع المستوى التهديفي للفريق خلال مباريات الدوري، كما خاض الفريق مباراة ودية أمام إنبي، انتهت بالتعادل السلبي.