شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتحدى زد فى مهمة ثنائية للاقتراب من المربع الذهبي بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره زد اف سي على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.

بينما يقبع فريق زد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وأصبح هو الأكثر تعادلا فى مسابقة الدوري المصري برصيد 8 تعادلات بعدما خاض 15 مباراة بالمسابقة ويليه فريقا الجونة وسموحة برصيد 7 تعادلات.

يدخل زد اللقاء محرومًا من مدربه مجدي عبد العاطي للإيقاف، حيث أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 16 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023، وتقرر إيقاف المدير الفني لنادي زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده لما بدر منه.

فيما استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بالمصرى البورسعيدى لدراسة نقاط القوة والضعف في فريق زد، ودراسة كل صغيرة وكبيرة في فريق زد لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الدورى.