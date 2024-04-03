أول خطوة من رمضان صبحي بعد إيجابية عينة المنشطات الخاصة به

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن أول خطوة اتخذها رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بنادي بيراميدز، ضد القرار الذي صدر ضده من جانب لجنة المنشطات المصرية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثيرت حالة من الجدل حول ثبوت إيجابية عينة رمضان صبحي بعدما أعلن ذلك رئيس اتحاد الكرة جمال علام.

وأفاد موقع "بطولات" بأن رمضان صبحي قدم مذكرة مدعومة بالمستندات للجنة المنشطات تتضمن قيامه بإجراء 6 تحاليل قبل العينة التي وصفت بـ "الفاسدة" و3 تحاليل أخرى بعد هذه العينة.

ويأتي هذا بالإضافة لوجود عينة إضافية سحبت من اللاعب بعد ساعة واحدة من العينة "الفاسدة" بجانب مستندات أخرى تثبت براءة اللاعب من تهمة التلاعب في عينة التحليل.

وقد يواجه رمضان صبحي عقوبة الإيقاف من قبل منظمة مكافحة المنشطات، وحرمانه من المشاركة مع فريقه، وفي حالة حدوث ذلك سيؤثر على مسيرة اللاعب الكروية.