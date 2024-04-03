شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى أولى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلى نظيره الزمالك فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأربعاء، فى أولى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائى بعد غد، الجمعة، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

ويقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.