شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع طبيب الأهلي موقف المصابين من مباراة الإياب أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يجهز الخطة التي يعتمد عليها في مباراة الجمعة المقبل.

ويفتقد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي ووسام أبو علي وياسر إبراهيم واليو ديانج، ويعد أبو علي هو الأقرب للحاق بمباراة سيمبا التنزاني، بينما هناك صعوبة في لحاق ياسر إبراهيم بتلك المواجهة، فيما يواصل الثنائي الشناوي و ديانج برنامجهما التأهيلي للعلاج من الإصابة بخلع في الكتف وخشونة الركبة.

من ناحية أخرى ، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على منح أحمد عبد القادر لاعب الأهلي فرصة المشاركة فى مباريات الدوري، عقب الانتهاء من مباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فترة من التجميد طوال الفترة الماضية وابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وعاد أحمد عبد القادر لحسابات مارسيل كولر الفنية، ودخل فى قائمة مباريات الفريق بعد فترة من التجميد واستبعاده من المباريات بسبب تراجع مستواه وعدم التشبث بالفرص التي حصل عليها اللاعب مع الأهلي، ولكنه لم يشارك في المباريات بعد العودة، وينوي المدير الفني منحه فرصة المشاركة التدريجية في مباريات فريقه بمسابقة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏