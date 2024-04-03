شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر، لما بعد إنهاء مباراتي الكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر، في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ويأتى قرار التأجيل في ظل أهمية الكونفدرالية بالنسبة للزمالك، بعد خسارة بطولة كأس مصر.

وكانت الإدارة قد أرجأت فتح هذا الملف لبعد مباراة نهائي كأس مصر إلا أنه بعد خسارة البطولة تم تأجيل ملف التجديد لبعد بطولة الكونفدرالية، التي يرغب الأبيض في الفوز بها من أجل مصالحة الجماهير بتحقيق بطولة، بعد الخسارة امام الأهلى بهدفين في نهائي الكأس .

وتنتهي عقود كلاً من ، محمد عواد، محمد صبحى، محمد عبد الشافي، يوسف أوباما ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا بنهاية الموسم الجاري بعدما نجح المجلس في تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا خلال فبراير الماضي.



