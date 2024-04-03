شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يطير للمغرب 9 أبريل للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير منتخب الوطنى للصالات للمغرب يوم 9 أبريل الجاري، للمشاركة في كأس امم أفريقيا حيث أوقعت القرعة الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا ، وبدأ هذا الأسبوع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب معسكره التدريبي المغلق الأخير في اطار استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب أبريل الجاري.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم فى حراسة المرمى كلاً من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم عبد الرحمن سيد، محمد طلعت، علاء عيسي، محمد سعيد، خالد سعيد ماردونا، محمود عبد الخالق كاريكا، مصطفي عيد، على رمضان، عصام علاء، عبدالرحمن عيد، محمد كوكى، خالد وليد، محمود فتحي، على فرج، طارق حسن شولا، أحمد على و احمد مصطفي فرج.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات تجهيز المنتخب قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم ، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى ،عادل محفوظ مديرا إداريا ، والدكتور محمد أكمل طبيبا ، وائل طلال المنسق الإعلامي ، وأحمد ممدوح مدلك وأحمد حسن مسئول المهات.