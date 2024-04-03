"كنت أعتقد أنكم تعلمتوا".. ممدوح عباس يوجه رسالة نارية للزمالك ويرفض اللعب في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة نارية لمجلس إدارة الأبيض، بعد الموافقة على خوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في المملكة العربية السعودية.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "اختلف جذريا مع رؤية إدارة نادي الزمالك وموافقتهم على لعب مباراة الأهلي في الدوري العام خارج مصر".

أكمل: "مهما كان العائد المادي فالأصل أنها بطولة مصرية.. ولم أر في حياتي بطولة دوري عام تلعب إحدى مبارياتها خارج النطاق الجغرافي للبطولة".

وأتم تصريحاته: "كنت أعتقد أن نادي الزمالك تعلم كثيرا من تجربة السوبر المصري".

جدير بالذكر، أن الزمالك واجه الأهلي في نهائي كأس مصر، خلال شهر مارس الماضي بمدينة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وخسر الأبيض بهدفين دون رد.

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